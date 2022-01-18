Таку заяву зробив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Так він відповів на питання про те, чи готовий буде ЄС вжити заходів у разі російської агресії проти України.

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Що кажуть в Європейському союзі

Боррель наголосив, що Євросоюз же працює над потенційними обмежувальними заходами. "Ніхто ніколи не говорив про превентивні санкції щодо Росії", – уточнив посадовець.

У разі агресії проти України підуть жорсткі заходи, зокрема й санкції. Мої обов'язки як верховного представника включають пропозицію таких санкцій Єврораді,

– підкреслив він.

Раніше в ЄС визначили 10 кроків зі сфери безпеки на тлі загрози розширення російської агресії. Там запевнили, що залишаються "солідарним з Україною та іншими країнами, яким погрожує Росія". Москву закликали до деескалації.

До превентивних санкцій закликав Зеленський

Напередодні про санкції "на випередження" заговорив президент Зеленський. Під час розмови з канадським прем'єром Джастіном Трюдо політик наголосив, що позиція Заходу в діалозі з Росією має залишатися твердою й рішучою.

"Необхідно бути готовим до невідкладного запровадження превентивного пакета санкцій з метою протидії агресивним намірам Кремля", – заявив глава держави.

ЄС продовжив економічні санкції проти Росії

13 січня ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції проти Росії через агресію проти України. Обмеження діятимуть щонайменше до 31 липня 2022 року.

У Брюсселі заявили, що Росія не виконує домовленостей. Мовиться, зокрема, про виконання державою-агресоркою мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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