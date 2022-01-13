Відповідну заяву опублікували на сайті Ради Євросоюзу 13 січня. Антиросійські санкції продовжили на 6 місяців.

Важливо Конгрес США зможе швидко ухвалити нові санкції проти Росії, – Волкер

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