З заявою виступив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Рупор Кремля прирівняв санкції до оголошення про розрив відносин.

До теми Сенат США опублікував проєкт санкцій, що стосуються безпосередньо Путіна

У Кремлі оцінили появу проєкту вкрай негативно

Це спроба чинити тиск на Москву, апріорі безглузда, бо йдеться про санкції, які з урахуванням неминучої адекватної відповіді фактично можна прирівняти до розриву відносин,

– переконував Пєсков.

За словами речника Путіна, введення санкцій проти глави держави – "поза всякими межами". Такі кроки Москва оцінює вкрай негативно – "особливо на тлі серії перемовин, хоча і невдалих".

Санкції запровадять у випадку нападу на Україну

Зазначимо, що проєкт опублікували 12 січня – у день перемовин Росії та НАТО щодо "гарантій безпеки". Каральні обмеження введуть у випадку, якщо Москва таки атакує Україну. У Сенаті кажуть, що не сидітимуть, склавши руки, якщо Росія загрожуватиме українським територіям.

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Про які санкції проти Путіна може мовитись:

Володимиру Путіну заборонять в'їзд в США.

Також заморозять американські активи глави Кремля.

Такі ж обмеження діятимуть для прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, голови МЗС Сергія Лаврова та міністра оборони Сергія Шойгу, а також – командувачів різних військ та інших осіб.

Санкції можуть стосуватись "Північного потоку-2" і не допустити його введення в експлуатацію.

Зачеплять і платіжну систему SWIFT.

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