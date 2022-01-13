С заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Рупор Кремля приравнял санкции к объявлению о разрыве отношений.

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В Кремле оценили появление проекта крайне негативно

Это попытка оказывать давление на Москву априори бессмысленна, потому что речь идет о санкциях, которые, включая неизбежный адекватный ответ, фактически можно приравнять к разрыву отношений,

– убеждал Песков.

По словам спикера Путина, введение санкций против главы государства – "выходит за всякие рамки". Такие шаги Москва оценивает крайне негативно – "особенно на фоне серии переговоров, хотя и неудачных".

Санкции будут введены в случае нападения на Украину

Отметим, что проект был опубликован 12 января – в день переговоров России и НАТО о "гарантиях безопасности". Карательные ограничения будут введены в случае, если Москва таки атакует Украину. В Сенате говорят, что не будут сидеть, сложа руки, если Россия будет угрожать украинским территориям.

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О каких санкциях против Путина может идти речь:

Владимиру Путину запретят въезд в США.

Также заморозят американские активы главы Кремля.

Такие же ограничения будут действовать для премьер-министра России Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, а также для командующих разных войск и других лиц.

Санкции могут относиться к "Северному потоку-2" и не допустить его ввода в эксплуатацию.

Зацепят и платежную систему SWIFT.

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