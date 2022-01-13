В дипломатическом ведомстве обратили внимание на скопления российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму. Там предостерегли, что ситуация может измениться в любое время.

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Предостережения для американцев

Американцы предупредили, что вероятные военные действия России в любой точке Украины повлияют на работу посольства. Могут, например, возникнуть проблемы с предоставлением консульских услуг.

Госдеп продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках в Украину из-за потенциальных угроз со стороны России,

– говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что ситуация может измениться мгновенно. Учитывая это, американцам посоветовали регулярно следить за новостями в местных и иностранных СМИ, а также в социальных сетях.