В дипломатическом ведомстве обратили внимание на скопления российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму. Там предостерегли, что ситуация может измениться в любое время.
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Предостережения для американцев
Американцы предупредили, что вероятные военные действия России в любой точке Украины повлияют на работу посольства. Могут, например, возникнуть проблемы с предоставлением консульских услуг.
Госдеп продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках в Украину из-за потенциальных угроз со стороны России,
– говорится в заявлении.
Дипломаты отметили, что ситуация может измениться мгновенно. Учитывая это, американцам посоветовали регулярно следить за новостями в местных и иностранных СМИ, а также в социальных сетях.