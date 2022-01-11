Ситуация остается такой же с тех пор, как директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву. Тогда Бернс выразил опасения относительно действий России.
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США сложно входить в переговоры с Россией, – посол
Как отмечал госсекретарь Блинкен, при таких обстоятельствах США и НАТО сложно входить в обсуждения с Россией, когда угроза такого рода маячит на горизонте. И мы считаем это очень реальной угрозой. И деэскалации (пока) не наблюдается,
– сказал посол США в России.
Сейчас именно угроза Украине и ее суверенитету является самой острой проблемой для США. Россия продолжает стягивать войска к украинской границе.
Вашингтон не может принимать решения без ЕС
Салливан отметил, что США не могут принимать решений без своих европейских партнеров. Среди них посол называет и Украину.
Эти обсуждения продолжаются практически ежедневно на очень высоком уровне. И будут продолжаться сегодня,
– добавил дипломат.
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Главное о переговорах России и США в Женеве:
- 10 января представители США и России провели переговоры по "гарантиям безопасности".
- Одним из ключевых требований Москвы является нерасширение НАТО. Речь идет о невключении в Альянс Грузии и Украины.
- Заместитель главы МИД России Сергей Рябков констатировал, что прогресса в этих вопросах достичь не удалось.
- В Белом доме подтвердили, что принцип "открытых дверей" для НАТО остается.
- В Кремле, тем временем, настаивают на срочном ответе администрации Байдена.
Смотрите видео о результатах переговоров в Женеве между Россией и США: