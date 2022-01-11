"Это главный принцип Альянса"

США не согласятся на требования России. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

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Политик подчеркнул, что обсуждений для запретов на вступление в Альянс для отдельных стран не будет.

Некоторые из этих (российских – 24 канал) предложений мы даже не будем рассматривать,

– заверил Прайс.

Он отметил, что США никогда "не будут закрывать двери для вступления в НАТО", так как это всегда было одним из главных принципов Альянса.

Что известно о требовании России

Россия требует от НАТО так называемых "гарантий безопасности". В частности, Кремль хочет, чтобы Альянс не расширялся на восток, то есть фактически – чтобы не предоставлял членство Украине.

10 января в Женеве между сторонами состоялись соответствующие переговоры. Кстати, президенты Джо Байден и Владимир Путин участия в них не принимали. В целом разговор длился 7 часов, однако ни о чем конкретном не удалось договориться.

Известно, что Кремль требовал предоставить "железобетонные гарантии", что Украина никогда не вступит в НАТО. Это якобы является вопросом "нацбезопасности" для России. Однако заместитель госсекретаря США Венди Шерман подчеркнула, что Вашингтон не позволит никому закрыть дверь в Альянс для любой страны.

Обратите внимание! Еще перед началом переговоров генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс не пойдет на компромисс с Россией "относительно прав государств в Европе выбирать свой собственный путь". Политик подчеркнул, что решать вопрос о членстве Украины может только Киев и государства-члены НАТО.

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