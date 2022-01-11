"Це головний принцип Альянсу"

США не пристануть на вимогу Росії. Про це на брифінгу заявив представник Держдепу Нед Прайс.

До теми Боррель запропонував ЄС напрацювати власні "гарантії безпеки", – ЗМІ

Політик наголосив, що обговорень для заборон на вступ в Альянс для окремих країн не буде.

Деякі з цих (російських – 24 канал) пропозицій ми навіть не будемо розглядати,

– запевнив Прайс.

Він зазначив, що США ніколи "не закриватимуть двері для вступу у НАТО", адже це завжди було одним із головних принципів Альянсу.

Що відомо про вимогу Росії

Росія вимагає від НАТО так званих "гарантій безпеки". Зокрема, Кремль хоче, щоб Альянс не розширювався на Схід, тобто фактично – аби не надавав членство Україні.

10 січня у Женеві між сторонами відбулися відповідні переговори. До речі, президенти Джо Байден та Володимир Путін участі у них не брали. Загалом розмова тривала 7 годин, однак ні про що конкретне не вдалося домовитися.

Відомо, що Кремль вимагав надати "залізобетонні гарантії", що Україна ніколи не вступить у НАТО. Це нібито є питанням "нацбезпеки" для Росії. Однак заступниця держсекретаря США Уенді Шерман наголосила, що Вашингтон не дозволить нікому закрити двері до Альянсу для будь-якої країни.

Зверніть увагу! Ще перед початком переговорів генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс не піде на компроміс з Росією "щодо прав держав у Європі обирати свій власний шлях". Політик наголосив, що вирішувати питання щодо членства України може лише Київ та держави-члени НАТО.

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