Відповідну заяву Столтенберг зробив перед початком комісії Україна – НАТО. Вона 10 січня відбувається в Брюсселі.

Читайте також Політика Росії несе загрозу безпеці Європи, – Міноборони Швеції

Столтенберг прокоментував відносини Альянс – Росія

Ми чітко заявляли, що ми не підемо на компроміс щодо права держав у Європі обирати свій власний шлях, зокрема щодо безпекових домовленостей, частиною яких вони хочуть бути,

– зазначив генсек НАТО.

Він наголосив, що фундаментальним є непорушення цього принципу.

Також Столтенберг звернув увагу, що лише Україна та 30 союзників Альянсу мають право вирішувати, коли країна буде готовою до членства. Крім того, НАТО віддане своєму рішенню, ухваленому на Бухарестському саміті у 2008 році.

Відповідно до нього, Україна у майбутньому може стати членом Альянсу. "Ми зберігаємо відданість цьому рішенню, і ми допомагаємо країні рухатися до членства, імплементуючи реформи", – заявив генсек.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг скликав раду НАТО – Росія після висунення Кремлем так званих "гарантій безпеки" і вимоги щодо нерозширення Альянсу.

Вимоги Путіна щодо так званих "гарантій безпеки": останні новини

До теми – про ультиматум, який ставить Путін: дивіться відео