Відповідну заяву генсек НАТО зробив під час інтерв'ю. Це трапилось напередодні запланованих переговорів між США, Європою та Росією щодо "гарантій безпеки" Кремля.

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У НАТО допустили політичне вирішення ситуації навколо України

Можливо знайти політичне рішення, враховувати занепокоєння Росії. Проте зберігається ризик конфлікту,

– заявив Столтенберг.

Також політик запевнив, що у випадку продовження агресії Росії проти України, можливі "стримуючі заходи НАТО".

Однак генсек НАТО додав, що Альянс "буде сподіватися на краще і старанно працювати у цьому напрямку, але також готуватиметься до гіршого".