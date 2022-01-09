Російський чиновник із нахабною впевненістю заявив, що Москва на майбутніх консультаціях не піддасться на тиск США. За його словами, будь-які поступки також "повністю виключені".
До теми У Києві люди вийшли на акцію напередодні міжнародних перемовин з Росією
Москва наполягає на своїх умовах
Рябков із переляком припустив, що є висока ймовірність того, що у Женеві США та НАТО не захочуть реально сприйняти позицію Москви.
Російська сторона прибула на зустріч із США не з протягнутою рукою, а з чітким завданням, яке потрібно вирішувати на умовах, які озвучила Москва, – пригрозив він.
Російський чиновник укотре висловив позицію, що підходи США і НАТО не можуть бути підставою для дискусії з гарантій безпеки. Він знову натякнув, що в такому випадку подальший діалог втратить сенс.
Захід не сприймає вимог Росії
Водночас у Європі не поспішають схвалювати пропозиції Росії. Як заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, діалог Ради Росія – НАТО не передбачає схвалення пропозицій Росії.
За його словами, будь-яке обговорення України в рамках переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки" потребує присутності української делегації за столом переговорів.
Що відомо про переговори Росії і Заходу
- 10 січня пройде зустріч глав Росії та США, на якій вони обговорять "гарантії безпеки".
- Перемовини США та Росії щодо цих "гарантій безпеки" відбудуться трьома дипломатичними каналами. Спершу під час прямих переговорів представників країн, потім на засіданні Ради НАТО – Росія 12 січня, а тоді й на зустрічі у форматі Росія – ОБСЄ, яка також пройде у січні.
- Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, на Раді НАТО – Росія мають обговорити європейську безпеку, ситуацію навколо України, військову активність тощо. Обговорення має допомогти знизити ризики.
Вас може зацікавити, як Росія вимагає не брати Україну в НАТО: дивіться відео