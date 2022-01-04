Обговорення має допомогти знизити ризики. Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.

До речі У Брюсселі підтвердили дату засідання Ради Росія – НАТО

За словами Столтенберга, порядок денний для змістовного діалогу є в інтересах усіх.

Я скликав засідання, щоб обговорити питання, пов’язані з європейською безпекою, зокрема ситуацію в/навколо України, та питання, пов'язані з військовою активністю, взаємною прозорістю та зниженням ризиків,

– наголосив генсек.

Що цьому передувало

Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва вимагає, аби НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.

Крім цього, Кремль просить юридично зафіксованих гарантій, які виключать можливість розміщення озброєння НАТО на території України.

Росія представила на розгляд НАТО та США відповідні "договори про безпеку".

Тому представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня для перемовин.

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