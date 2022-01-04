Обсуждение должно помочь снизить риски. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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По словам Столтенберга, повестка дня для содержательного диалога в интересах всех.

Я созвал заседание, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в частности ситуацию в/вокруг Украины, и вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков,

– подчеркнул генсек.

Что этому предшествовало

Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.

Кроме этого, Кремль просит юридически зафиксированных гарантий, которые исключат возможность размещения вооружения НАТО на территории Украины.

Россия представила на рассмотрение НАТО и США соответствующие "договоры о безопасности".

Поэтому представители Москвы и НАТО встретятся 12 января для переговоров.

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