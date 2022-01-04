Про це повідомив представник Північноатлантичного альянсу. 12 – 13 січня у Брюсселі також відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.

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Генсек скликав зустріч на 12 січня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг як голова Ради Росія – НАТО скликав зустріч на 12 січня 2022 року,

– мовиться у повідомленні пресслужби організації.

Наразі у НАТО не уточнили, яким буде порядок денний зустрічі. Плани на це засідання у Москви та Брюсселя – різні. У Росії не раз наголошували, що хочуть обговорити свої ініціативи у сфері європейської безпеки.

Що вимагатиме Москва від НАТО

Мовиться про відмову від розміщення сил НАТО біля кордонів Росії, а також від курсу до залучення до Альянсу України та Грузії. Тим часом НАТО планує підняти питання напруження біля українського кордону.

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Останні перемовини Байдена та Путіна: що говорили про Україну

Тему напруження біля українського кордону підіймав у розмові з Володимиром Путіним і Джо Байден.

Президенти США та Росії провели телефонні перемовини 30 грудня.

Байден наголосив, що є 2 можливі сценарії розвитку відносин між Москвою та Вашингтоном, вони залежать від дій Росії.

США продовжують уважно стежити за пересуванням і нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

Байден закликав Путіна знизити напругу.

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