Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Володимир Путін вимагає від НАТО, і які передали Вашингтону. У Білому домі підтвердили перемовини американських та російських офіційних осіб з безпеки, які мають відбутися 10 січня у Женеві. Головна тема – скупчення російських військ на кордоні з Україною та в анексованому Криму.

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Президент Росії вимагає від НАТО нерозширення / Фото з архіву сайту 24 каналу

Документ, опублікований Москвою під назвою "Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору", складається з 9 статей. Одна з вимог – Альянс має письмово взяти зобов'язання більше не розширюватися, в тому числі не приєднувати Україну.

Крім того, Росія вимагає відмовитися "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Закавказзя, Східної Європи, та Центральної Азії". А також не проводити військові навчання на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Директор "Інституту світової політики" Євген Магда впевнений, що зустрічі двох президентів у січні очікувати не варто.

Я вважаю, що для Байдена в цьому випадку настільки відверто піти на зустріч Росії – означатиме програти президентські вибори. Євген Магда Український політолог, історик, журналіст, директор "Інституту світової політики"

Однак, зазначив він, не варто мати зайвих ілюзій. Україні потрібно розраховувати насамперед на себе й не очікувати якихось конкретних предметних дій з боку західних союзників.

Санкціями вони десь "досягли стелі" й вище, я думаю, вони вже не піднімуться до розширення вторгнення. Тобто, заклики Володимира Зеленського, щоб запровадити санкції, які будуть превентивними, насправді не відповідають західній політичній практиці,

– додав він.

Євген Магда / Фото з фейсбуку експерта

Експерт пояснив, що дипломатія передбачає перемовини та висловлення своєї позиції, але це не означає, що всі обов'язково пристануть на російську позицію. На думку політолога, переговори можуть бути не на рівні міністрів закордонних справ, а на нижчому рівні.

Ми не маємо допускати такого "акустичного дефекту", що ми чуємо заяви Путіна про те, що вони всі категорично проти розширення НАТО, але не чуємо заяви генерального секретаря Єнса Столтенберга про те, що НАТО ні з ким не збирається обговорювати питання власного розширення. Це ж офіційна позиція людини, повноваження якої делеговані всіма членами Альянсу,

– уточнив експерт.

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"НАТО поставить питання у відповідь"

Політолог наголосив, що переговори потрібні більше Росії, бо Москва хоче внести розлад у НАТО та Західний світ як такий. Кремль хоче показати, що може розхитувати Альянс зсередини. Однак парадокс у тому, що НАТО у військовому сенсі набагато сильніший за Російську Федерацію.

Фактор наявності ядерної зброї тут не грає навіть, бо застосування її – це фантастичний сценарій і Росія у своїх гарантіях каже, що у ядерній війні переможців бути не може. Тут треба говорити про те, що РФ намагається зараз шантажувати весь світ. І цьому потрібно давати відповідну відсіч,

– додав експерт.