Министерство иностранных дел России обнародовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые передали Вашингтону. В Белом доме подтвердили переговоры американских и российских официальных лиц по безопасности, которые должны пройти 10 января в Женеве. Главная тема – скопление российских войск на границе с Украиной и в аннексированном Крыму.

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Президент России требует от НАТО нерасширения / Фото из архива сайта 24 канала

Документ, опубликованный Москвой под названием "Соглашение о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов Североатлантического договора", состоит из 9 статей. Одно из требований – Альянс должен письменно принять обязательства больше не расширяться, в том числе не присоединять Украину.

Кроме того, Россия требует отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Закавказья, Восточной Европы и Центральной Азии". А также не проводить военные учения на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

Директор "Института мировой политики" Евгений Магда уверен, что встречи двух президентов в январе ждать не стоит.

Я считаю, что для Байдена в этом случае настолько откровенно пойти на встречу России – значит проиграть президентские выборы. Евгений Магда Украинский политолог, историк, журналист, директор "Института мировой политики"

Однако, отметил он, не стоит питать лишних иллюзий. Украине нужно рассчитывать прежде всего на себя и не ожидать каких-либо конкретных предметных действий со стороны западных союзников.

Санкциями они где-то достигли потолка и выше, я думаю, они уже не поднимутся к расширению вторжения. То есть призывы Владимира Зеленского, чтобы ввести санкции, которые будут превентивными, на самом деле не соответствуют западной политической практике,

– добавил он.

Евгений Магда / Фото из фейсбука эксперта

Эксперт объяснил, что дипломатия предусматривает переговоры и выражение своей позиции, но это не значит, что все обязательно примут российскую позицию. По мнению политолога, переговоры могут быть не на уровне министров иностранных дел, а на более низком уровне.

Мы не должны допускать такого "акустического дефекта", что мы слышим заявления Путина о том, что все они категорически против расширения НАТО, но не слышим заявления генерального секретаря Йенса Столтенберга о том, что НАТО ни с кем не собирается обсуждать вопросы собственного расширения. Это же официальная позиция человека, полномочия которого делегированы всеми членами Альянса,

– уточнил эксперт.

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"НАТО поставит ответный вопрос"

Политолог подчеркнул, что переговоры нужны больше России, потому что Москва хочет внести разлад в НАТО и Западный мир как таковой. Кремль хочет показать, что может расшатывать Альянс изнутри. Однако парадокс в том, что НАТО в военном смысле намного сильнее Российской Федерации.

Фактор наличия ядерного оружия здесь даже не играет, потому что применение его – это фантастический сценарий и Россия в своих гарантиях говорит, что в ядерной войне победителей быть не может. Здесь нужно говорить о том, что РФ пытается сейчас шантажировать весь мир. И этому нужно давать соответствующий отпор,

– добавил эксперт.

Евгений Магда уверен, что НАТО поставит ответный вопрос: "Готова ли Россия отказаться от своего военного присутствия в Молдове? Например, готова ли она выйти из Абхазии и Южной Осетии, которую она захватила в 2008 году, готова ли она выйти из Донбасса и Крыма?".