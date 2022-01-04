Требования Кремля
Министерство иностранных дел России обнародовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые передали Вашингтону. В Белом доме подтвердили переговоры американских и российских официальных лиц по безопасности, которые должны пройти 10 января в Женеве. Главная тема – скопление российских войск на границе с Украиной и в аннексированном Крыму.
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Президент России требует от НАТО нерасширения / Фото из архива сайта 24 канала
Документ, опубликованный Москвой под названием "Соглашение о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов Североатлантического договора", состоит из 9 статей. Одно из требований – Альянс должен письменно принять обязательства больше не расширяться, в том числе не присоединять Украину.
Кроме того, Россия требует отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Закавказья, Восточной Европы и Центральной Азии". А также не проводить военные учения на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.
"Украина не должна иметь лишних иллюзий"
Директор "Института мировой политики" Евгений Магда уверен, что встречи двух президентов в январе ждать не стоит.
Я считаю, что для Байдена в этом случае настолько откровенно пойти на встречу России – значит проиграть президентские выборы.
Однако, отметил он, не стоит питать лишних иллюзий. Украине нужно рассчитывать прежде всего на себя и не ожидать каких-либо конкретных предметных действий со стороны западных союзников.
Санкциями они где-то достигли потолка и выше, я думаю, они уже не поднимутся к расширению вторжения. То есть призывы Владимира Зеленского, чтобы ввести санкции, которые будут превентивными, на самом деле не соответствуют западной политической практике,
– добавил он.
Евгений Магда / Фото из фейсбука эксперта
Эксперт объяснил, что дипломатия предусматривает переговоры и выражение своей позиции, но это не значит, что все обязательно примут российскую позицию. По мнению политолога, переговоры могут быть не на уровне министров иностранных дел, а на более низком уровне.
Мы не должны допускать такого "акустического дефекта", что мы слышим заявления Путина о том, что все они категорически против расширения НАТО, но не слышим заявления генерального секретаря Йенса Столтенберга о том, что НАТО ни с кем не собирается обсуждать вопросы собственного расширения. Это же официальная позиция человека, полномочия которого делегированы всеми членами Альянса,
– уточнил эксперт.
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"НАТО поставит ответный вопрос"
Политолог подчеркнул, что переговоры нужны больше России, потому что Москва хочет внести разлад в НАТО и Западный мир как таковой. Кремль хочет показать, что может расшатывать Альянс изнутри. Однако парадокс в том, что НАТО в военном смысле намного сильнее Российской Федерации.
Фактор наличия ядерного оружия здесь даже не играет, потому что применение его – это фантастический сценарий и Россия в своих гарантиях говорит, что в ядерной войне победителей быть не может. Здесь нужно говорить о том, что РФ пытается сейчас шантажировать весь мир. И этому нужно давать соответствующий отпор,
– добавил эксперт.
В НАТО также не будут молчать и поставят вопрос Кремлю / Фото из архива сайта 24 канала
Не надо думать, что вопросы будут задавать только россияне. Здесь есть психологический эффект. Эти заявления Кремль сделал накануне, когда весь Западный мир идет на рождественские каникулы. Понятно, что аналитики и эксперты над этим работают, но это не значит, что все будут "бросать все" и придумывать что-либо, чтобы давать ответ Путину,
– отметил специалист.
Пакеты ответов в Альянсе должны быть сформированы еще в 2014 году, добавил Магда. Он говорит, что Украина должна быть уверена в своих союзниках, ведь "выбор действительно маленький". Однако Россия всячески эту уверенность будет расшатывать разным информационным способом.
Главная цель консультаций США и НАТО
Политолог и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что главная цель этих консультаций США и НАТО – снизить риски военной агрессии России против Украины, поэтому мнение Украины будет учитываться. В частности, что касается минских соглашений, никакое решение без Украины не может быть принято.
Более того: нельзя будет выполнить какое-либо решение, если на него согласится украинское политическое руководство, но которое не будет воспринято украинским обществом, добавил он.
Приведу пример. Порошенко согласился на минские соглашения и что? Он даже пытался выполнить это, особенно норму, которую очень хочет Путин – закрепление особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Порошенко попытался это сделать, но что из этого вышло – мы помним. Затем он отказался от дальнейших попыток выполнить это.
По мнению эксперта, по поводу минских соглашений в любом случае придется проводить консультации с Украиной всем сторонам. Однако, что касается НАТО, то публичных уступок Москве не будет, потому что это будет выглядеть как поражение и откровенный проигрыш Западу.
Владимир Фесенко / Фото из фейсбука эксперта
Для Байдена это было бы самоубийством и, я думаю, что американцы на это не пойдут. Но мы помним, что было в 2008 году, когда было давление со стороны России по поводу перспектив предоставления Украине и Грузии ПДЧ по членству. Все это закончилось тем, что Украине и Грузии не предоставили ПДЧ, но записали, что такое право они имеют,
– отметил политолог.
Фесенко предположил, что Россия и Альянс могут искать компромиссные варианты. Но если уступки и будут, то с обеих сторон. На односторонние уступки Запад не пойдет.