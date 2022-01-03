Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу зазначив, що Москва має розуміти єдність Заходу в цьому питанні. Про це він повідомив 2 січня в ефірі телеканалу CBS News.

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Я вважаю, що потужним стримувальним фактором є розуміння того, що якщо вони (росіяни – 24 канал) вторгнуться (в Україну – 24 канал), це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне її далі. Ми наблизимо більше активів НАТО до Росії. Це матиме протилежний ефект від того, якого намагається досягти Путін,

– сказав Адам Шифф.

До слова, політик також наголошував, що "ніщо інше, ніж рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає Путіна, і це саме те, що Штатам потрібно зробити разом зі союзниками".

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