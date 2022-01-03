Розмова глав України та США пройшла 2 січня та завершилася перед північчю. Після неї Зеленський написав лише короткий коментар.

Деталі від Білого дому Телефонна розмова Зеленського та Байдена 2 січня: про що говорили президенти

Деталі розмови Зеленського і Байдена від ОП

Вже 3 січня в Офісі Президента розповіли детальніше, про що політики говорили під час своєї третьої за останній час телефонної розмови.

Війна на Донбасі та російські війська біля кордонів

Ключовою темою переговорів була ситуація на Сході та на кордонах України. Зеленський привітав активну роль США у врегулюванні ситуації, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародно-правових заходів.

Високо ціную підтримку США нашої пропозиції провести найближчими днями засідання комісії Україна – НАТО,

– зазначив український лідер.

Зеленський подякував Байдену за підтримку принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у випадку подальшої агресії зі сторони Росії щодо України.

Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах мінського та нормандського форматів. Президенти наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль.

"Йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях", – сказав Зеленський.

Питання економіки й енергетики

Лідери держав також обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики. український президент проінформував американського про поступ економічних реформ в Україні. Згадав Зеленський і про заходи для зміцнення стабільності та деолігархізації.

Під час розмови вкотре США знову підтвердили прихильність суверенітету й територіальної цілісності України та її євроінтеграційних прагнень.

Нагадаємо, після розмови Зеленський у твітері написав, що перша міжнародна розмова року – із Джо Байденом – доводить особливий характер відносин обох країн.

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Підсумки перемовин політиків від Білого дому

На сайті Білого дому одразу після перемовин Зеленського та Байдена оприлюднили заяву, в якій йшлося, що

Байден підтвердив, що США зі союзниками та партнерами готові відповісти рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.

Американський лідер наголосив на відданості США та партнерів принципу "нічого про Україну без України".

Президент нагадав, що є потреба втілювати заходи зміцнення довіри для деескалації ситуації на Донбасі, й активно просувати виконання мінських угод на підтримку нормандського формату.

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