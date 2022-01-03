Разговор глав Украины и США прошел 2 января и завершился перед полночью. После него Зеленский написал лишь краткий комментарий.
Детали от Белого дома Телефонный разговор Зеленского и Байдена 2 января: о чем говорили президенты
Детали разговора Зеленского и Байдена
Уже 3 января в офисе Президента рассказали подробнее, о чем политики говорили во время своего третьего за последнее время телефонного разговора.
Ключевой темой переговоров была ситуация на Востоке и на границах Украины. Зеленский поприветствовал активную роль США в урегулировании ситуации, отметив важность запланированных на январь 2022 года международно-правовых мер.
Высоко ценю поддержку США нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина – НАТО,
– отметил украинский лидер.
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае дальнейшей агрессии со стороны России в отношении Украины.
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