Первые итоги опубликовали на сайте Белого дома. В заявлении администрации Байдена говорится, что США еще раз подтвердили безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Разговор Зеленского и Байдена: итоги от Белого дома
На сайте Белого дома опубликовали краткую информацию о том, как проходил разговор президентов Украины и Соединенных Штатов Америки. В заявлении говорится, что:
- Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты с союзниками и партнерами готовы ответить решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину.
- Также глава Белого дома отметил приверженность США и партнерам принципу "ничего об Украине без Украины". И подтвердил расположение Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.
- Отдельно Байден напомнил, что необходимо воплощать меры по укреплению доверия для деэскалации ситуации на Донбассе, и активно продвигать выполнение минских соглашений в поддержку нормандского формата.
Лидеры стран согласились продолжать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе. Также выразили поддержку диалогу о стратегической стабильности в формате Россия – НАТО с участием ОБСЕ.
Зеленский: Разговор с Байденом доказал особый характер отношений США и Украины
И очень коротко об итогах "первого международного разговора года" с Джо Байденом в твиттере высказался Владимир Зеленский.
Первый международный разговор года – с Джо Байденом – доказывает особый характер наших отношений,
– написал президент Украины.
И добавил, что с главою Белого дома он обсудил:
- Совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе.
- Недопущение дальнейшей эскалации у границ Украины.
- Реформы и деолигархизацию в нашей стране.
"Ценим непреклонную поддержку Украины" со стороны США, – так завершил свой твит Владимир Зеленский.
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