Что интересно, разговор он начал с просьбы к своей охране: "Ребята, дайте нам просто поговорить с журналистами. Я думаю, здесь не настолько опасно".

Самое важное Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора

Итоги разговора Зеленского и Байдена: о чем рассказал на брифинге президент Украины

В Украинском доме в Вашингтоне Владимир Зеленский ответил на несколько вопросов представителей прессы по итогам визита в США и переговоров с главой Белого дома Джо Байденом.

Президент Украины указал, что основные темы разговора уже были обозначены во вступительных словах перед встречей с Байденом. В своих ответах же Зеленский подчеркнул самое важное .

Вопросы сферы безопасности

Этим темам посвятили много времени: "У нас есть важные аргументы, которые ранее на высшем уровне Украина и США не проговаривали". В частности, речь "о тех или иных данных, среди которых и данные разведки".

Говорили и о "Северном потоке-2" со "всеми рисками, которые с ним связаны" (Зеленский еще раз напомнил, что Байден гарантировал жесткую реакцию США – в форме санкций – на угрозы энергобезопасности Украины).

И о сотрудничестве в Черноморском регионе, касаемо чего "есть предметные вопросы и предложения". Детали, как отметил Зеленский, он сообщить не может, потому что "это связано с обороной нашего государства".

Совместное заявление президентов

Зеленский назвал совместное заявление, сделанное по итогам встречи с Байденом, "достаточно мощным". И уточнил: "Дальше увидим, как это будет выглядеть в деталях, шагах и результатах".

Американо-украинские соглашения

Я доволен в целом нашим визитом. Будет и есть около 20 документов. Впереди еще Сан-Франциско и Лос-Анджелес,

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, там будут встречи с цифровыми и технологическими компаниями, например Apple: "Думаю, там будет положительный результат относительно присутствия на украинском рынке".

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Атмосфера общения с Байденом

"Не знаю, возникла ли химия – сложно сказать", – отметил Зеленский, отвечая на вопрос о впечатлениях от встречи с Байденом.

Президент Украины подчеркнул, что вместо часа встреча продолжалась два, а это свидетельствует о заинтересованности сторон в диалоге и в результате этого диалога.

Встреча в целом была в нормальной, продуктивной. Проходила в непостоянно-солнечной атмосфере, н о в рамках нормального мужского разговора. Облака не то чтобы выходили, просто не было времени отвлекаться на солнце,

– сообщил Зеленский.

"Энергии Украины достаточно, чтобы немного всех толкать вперед. Это важно", – добавил он.

НАТО

Президент Украины сообщил, что много говорил с Байденом о вступлении нашего государства в НАТО. В итоге - "поддержка была, сроков не было".

Я чувствую, что президент (Байден – 24 канал) лично поддерживает предоставление Украине членства в НАТО. Но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать,

– отметил Зеленский.

Донбасс и Крым

Владимир Зеленский заверил, что в разговоре с Джо Байденом "много раз звучало слово Крым" . И что США считают Крымскую платформу очень мощной инициативой.

По Донбассу говорили также. Я предлагал форматы заинтересованности и имплементации представителей США (на уровне президента) в процесс мирного урегулирования войны на Донбассе. Над моим предложением будут думать,

– уверил Зеленский.

Реформы в Украине

Байден, по словам Зеленского, отметил "большие шаги" по реформам в Украине. Особенно в земельной, судебной, инфраструктурной сфере.

Я доволен, что на уровне президента Соединенных Штатов видят позитив. Негатива со стороны США к Украине, ко мне лично и моей команде не было вовсе. Ноль,

– подчеркнул Зеленский.

Также Владимир Зеленский сказал, что ожидает визита Джо Байдена в Украину. Но и признался, что с самим президентом США предметно об этом на встрече не говорил.