Встретились политики в 21:00 по киевскому времени. Их разговор длился около 2 часов. По его результатам опубликовали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины.
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Безопасность и оборона
Противодействие российской агрессии. США не признают оккупацию Россией Крыма. Они поддерживают меры нормандского формата для урегулирования ситуации на Донбассе и призывают Москву прекратить огонь и активно участвовать в переговорах.
Стороны усиливают сотрудничество:
- в черноморской безопасности;
- кибербезопасности. Так, в октябре правительства Украины и США планируют провести в Киеве 4-е заседание двустороннего Кибердиалога для содействия сотрудничеству в области кибербезопасности и развития украинского киберпотенциала, в том числе в финансовом секторе Украины;
- обмене разведывательной информацией;
- противодействии российской агрессии;
- в сфере вооружений.
- в уменьшении риска и угроз. Так, соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия продлили на 7 лет.
Деятельность в космосе. Украина и США подписали Меморандум, который обеспечивает эффективный обмен информацией о космических объектах, обнаруженных спутниками. Все для того, чтобы повысить безопасность полетов в космосе.
США поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО. Мы также остаемся преданными помощи Украине в проведении реформ, которые продолжаются,
– говорится в заявлении.
Помощь США:
- Вашингтон предоставит Киеву 60 миллионов долларов,
- бронебойные системы "Джавелин",
- другое оборонительное летальное и нелетальное оборудование, которое позволит Украине эффективнее защищать себя от российской агрессии.
Демократия и правосудие
Реформирование судебной системы. Украина планирует построить антикоррупционную инфраструктуру и реформировать судебный сектор. В частности, немедленно выбрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и привлечь к ответственности коррупционеров. США поддерживают такие инициативы.
Права человека. Киев будет бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией ЛГБТ. Кроме того, планируют усилить ответственность за насилие.
США и Украина будут привлекать Россию к ответственности из-за нарушения прав человека на оккупированных территориях. Страны будут настаивать на освобождении пленных.
Энергетическая безопасность
- Стороны будут работать для усиления иностранных инвестиций в Украину.
- США настаивают на сохранении транзитной роли Украины после запуска российского "Северного потока-2".
Климат
- Страны планируют усилить сотрудничество по климатическим целям.
- Украина и США хотят сократить выбросы парниковых газов к 2030 году.
- Киев будет развивать возобновляемую энергетику.
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