Вашингтон поддерживает Украину в конфликте с Россией. Об этом американский лидер заявил во время встречи с украинским президентом 1 сентября.
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Байден сказал, что США прочно преданы суверенитету Украины в погоне российской агрессии. Позже он добавил, что надеется в будущем вновь посетить Украину,
– рассказал журналист Эд О'Киф.
Заметим, встреча президентов в Белом доме стартовала в 21:00 по киевскому времени. Продлится она 2,5 часа. В общем политики должны обсудить российскую агрессию, энергетическую безопасность и реформы.
Первые заявления президентов
- Байден отметил, что у Украины и США – одинаковые ценности, а он поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.
- Вашингтон предоставит Киеву 60 миллионов долларов помощи из-за усиления российской агрессии.
- Зеленский напомнил коллеге о Донбассе и подчеркнул, что в войне наша страна "потеряла 15 тысяч лучших людей". Он также передал главе Белого дома список пленных украинцев и попросил помочь вернуть их домой.
- Президент Украины поблагодарил Байдена за 2 миллиона доз вакцины от коронавируса.