Вашингтон поддерживает Украину в конфликте с Россией. Об этом американский лидер заявил во время встречи с украинским президентом 1 сентября.

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Байден сказал, что США прочно преданы суверенитету Украины в погоне российской агрессии. Позже он добавил, что надеется в будущем вновь посетить Украину,

– рассказал журналист Эд О'Киф.

Заметим, встреча президентов в Белом доме стартовала в 21:00 по киевскому времени. Продлится она 2,5 часа. В общем политики должны обсудить российскую агрессию, энергетическую безопасность и реформы.

Обратите внимание! На посту вице-президента США Байден 6 раз был в Украине: в июле 2009-го, марте, июне и ноябре 2014-го, декабре 2015-го, январе 2017 года. Тогда он встречался с Виктором Ющенко, Виктором Януковичем, Юлией Тимошенко, Арсением Яценюком и Петром Порошенко.

Первые заявления президентов