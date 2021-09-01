Это заявление Джо Байден сделал в начале встречи с Владимиром Зеленским. Президенты встретились в Белом доме 1 сентября.

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Байден заверил, что у Украины и Штатов общие ценности

Президент США приветствовал Владимира Зеленского. Байден заявил о приверженности Штатов относительно суверенитета Украины на фоне угроз от России.

Он заверил, что в период празднования 30-летия Независимости Украины – партнерство между странами крепнет и станет еще крепче.

У Украины и США – общие ценности. США также привержены достижению своей цели в отношении Европы, чтобы она была целостной, свободной и мирной,

– заявил Джо Байден.

Байден заявил о приверженности сувернитету Украины на фоне агрессии России: смотрите видео из Белого дома

Коротко о встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского