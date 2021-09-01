Также украинский лидер подчеркнул, что именно Россия и ее наемники виновны в смерти украинских бойцов на Донбассе.
Важно В Вашингтоне началась встреча Зеленского и Байдена: первые заявления президентов
Пока неизвестно, что на это ответил Джо Байден. Однако ранее издание Bloomberg писало, что президент США будет пытаться убедить Владимира Зеленского в том, что Штаты преданы противодействию российской экспансии в Украине.
Заметим, что накануне США заявили, что выделят Украине 60 миллионов военной помощи. Администрация Джо Байдена отметила, что эти средства просто необходимы на фоне увеличения российской военной активности на территории Украины.
Основанием для оказания помощи Украине являются:
- значительное увеличение российской военной активности вдоль нашей границы;
- минометные обстрелы,
- нарушения режима прекращения огня и другие провокации.
Обострение на Донбассе: главное
- 28 августа в результате коварных атак врага ранения различной степени тяжести получили 8 защитников Украины. Произошло это районе прифронтовой Авдеевки.
- После этого в зону ООС с рабочим визитом прибыл спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он заявил, что Украина не будет молчать на обстрелы оккупантов и будет защищать своих военнослужащих.
- 30 августа на Донбассе боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один – получил ранения.