США считают нужным помочь Украине усилить сдерживание текущих угроз со стороны России.

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Как пояснили в администрации Байдена, основанием для оказания помощи Украине являются:

значительное увеличение российской военной активности вдоль нашей границы;

минометные обстрелы,

нарушение режима прекращения огня и другие провокации.

Рост активности России вдоль украинской границы показал недостаток способности украинских военных защищаться от российского вторжения. Значительные пробелы в способности Украины необходимо срочно устранить, чтобы усилить сдерживание в свете текущей угрозы со стороны России,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin.

Еще в марте Пентагон объявил о военной помощи Украине в размере 125 миллионов долларов, в том числе 2 вооруженных патрульных катера, которые помогут стране защитить свои территориальные воды.

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