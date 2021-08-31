США считают нужным помочь Украине усилить сдерживание текущих угроз со стороны России.
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Как пояснили в администрации Байдена, основанием для оказания помощи Украине являются:
- значительное увеличение российской военной активности вдоль нашей границы;
- минометные обстрелы,
- нарушение режима прекращения огня и другие провокации.
Рост активности России вдоль украинской границы показал недостаток способности украинских военных защищаться от российского вторжения. Значительные пробелы в способности Украины необходимо срочно устранить, чтобы усилить сдерживание в свете текущей угрозы со стороны России,
– говорится в сообщении.
Еще в марте Пентагон объявил о военной помощи Украине в размере 125 миллионов долларов, в том числе 2 вооруженных патрульных катера, которые помогут стране защитить свои территориальные воды.
Обострение на Донбассе: главное
- 28 августа в результате коварных атак врага ранения различной степени тяжести получили 8 защитников Украины. Произошло это районе прифронтовой Авдеевки.
- После этого в зону ООС с рабочим визитом прибыл спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он заявил, что Украина не будет молчать на обстрелы оккупантов и будет защищать своих военнослужащих.
- 30 августа на Донбассе боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один – получил ранения.