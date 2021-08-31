Стороны обсудили актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона.

Важно Пентагон, NASA и Всемирный банк: чем займется Зеленский в первый день своего визита в США

О чем говорили Зеленский и Гренхольм

Они обменялись мнениями относительно будущих угроз российского газопровода "Северный поток-2".

Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции,

– констатировал президент Украины.

Владимир Зеленский отметил важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа как оружия.

Создание формата для газовых консультаций

В этом контексте он отметил важность начала трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения:

украинского транзита;

европейской энергетической безопасности.

Обратите внимание! 31 августа российский "Газпром" заявил, что завершает пусконаладочные работы на 1 нитке газопровода "Северный поток-2". Ее планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

Также стороны обсудили:

пути активизации сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики , противодействия климатическим изменениям и "зеленой" трансформации;

, противодействия климатическим изменениям и "зеленой" трансформации; сотрудничество в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторов.

Президент Украины выразил убеждение, что начало стратегического диалога по вопросам энергетики и климата между Украиной и США будет способствовать дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества и практической реализации совместных инициатив и проектов.

Зеленский в США: главное