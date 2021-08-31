Стороны обсудили актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона.
Важно Пентагон, NASA и Всемирный банк: чем займется Зеленский в первый день своего визита в США
О чем говорили Зеленский и Гренхольм
Они обменялись мнениями относительно будущих угроз российского газопровода "Северный поток-2".
Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции,
– констатировал президент Украины.
Владимир Зеленский отметил важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа как оружия.
Создание формата для газовых консультаций
В этом контексте он отметил важность начала трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения:
- украинского транзита;
- европейской энергетической безопасности.
Также стороны обсудили:
- пути активизации сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и "зеленой" трансформации;
- сотрудничество в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторов.
Президент Украины выразил убеждение, что начало стратегического диалога по вопросам энергетики и климата между Украиной и США будет способствовать дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества и практической реализации совместных инициатив и проектов.
Зеленский в США: главное
- Владимир Зеленский вместе с первой леди и украинской делегацией 31 августа прибыл в США. Уже 1 сентября у него запланирована встреча с Джо Байденом.
- Но и кроме встречи, у украинского лидера много планов в США. Украинский президент уже встретился с директором NASA и пригласил его в Украину.
- Также известно, что Зеленский посетит Вашингтон, Чикаго и Сан-Франциско. В Чикаго президент встретится с украинской диаспорой. Также глава государства примет участие в важных мероприятиях в Калифорнии.