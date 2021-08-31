Сторони обговорили актуальні питання енергетичної безпеки України та регіону.
Важливо Пентагон, NASA та Світовий банк: чим займеться Зеленський у перший день свого візиту в США
Про що говорили Зеленський та Гренхольм
Вони обмінялися думками щодо майбутніх загроз російського газопроводу "Північний потік-2".
Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції,
– констатував президент України.
Володимир Зеленський наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї.
Створення формату для газових консультацій
У цьому контексті він відзначив важливість започаткування тристоронніх консультацій у форматі Україна – Німеччина – США з питань збереження:
- українського транзиту;
- європейської енергетичної безпеки.
Також сторони обговорили:
- шляхи активізації співпраці між Україною та США у сфері енергетики, протидії кліматичним змінам та "зеленої" трансформації;
- співпрацю у сфері ядерної енергетики та реалізації проєктів щодо будівництва додаткових реакторів на українських АЕС, використання малих модульних реакторів.
Президент України висловив переконання, що започаткування стратегічного діалогу з питань енергетики та клімату між Україною та США сприятиме подальшій активізації двосторонньої співпраці й практичній реалізації спільних ініціатив і проєктів.
Зеленський у США: головне
- Володимир Зеленський разом з першою леді та українською делегацією 31 серпня прибув до США. Вже 1 вересня у нього запланована зустріч з Джо Байденом.
- Але й окрім зустрічі, в українського лідера багато планів у США. Український президент вже зустрівся з директором NASA та запросив його до України.
- Також відомо, що Зеленський завітає до Вашингтона, Чикаго та Сан-Франциско. У Чикаго президент зустрінеться з українською діаспорою. Також глава держави візьме участь у важливих заходах у Каліфорнії.