Політик обговорив з Біллом Нельсоном космічні проєкти, до яких може долучитися Україна. Це відбулося під час робочої поїздки президента України у США.
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Україна має знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями,
– заявив Зеленський.
Що відомо про візит Зеленського у США
- 30 серпня Володимир Зеленський очолив українську делегацію у США.
- Президент відвідає американське міністерство енергетики, Пентагон, Держдеп та Світовий банк. Крім того, він вирушить у Чикаго, аби зустрітися з українською діаспорою.
- Зустріч з американським лідером Джо Байденом запланована на 1 вересня. Розмова політиків складатиметься з 3 блоків: російська агресія, енергетична безпека та реформи.
Повний текст публікації Володимира Зеленського у твітері:
Україна має знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями. І чекаємо Білла Нельсона з візитом в Україні!
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