Як розповів речник президента Сергій Никифоров, програма у Володимира Зеленського доволі насичена.
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Чим займеться Зеленський у перший день візиту
31 серпня президент разом з українською делегацією завітає в:
- американське міністерство енергетики,
- Пентагон,
- Державний департамент США,
- Світовий банк,
- NASA.
Також Володимир Зеленський візьме участь у вшанування пам'яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді Оленою Зеленською представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона.
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Також відомо, що крім зустрічі з главою Білого дому, Зеленський завітає до Вашингтона, Чикаго та Сан-Франциско. У Чикаго президент зустрінеться з українською діаспорою. Також глава держави візьме участь у важливих заходах у Каліфорнії.
Про що говоритимуть Байден та Зеленський
- Перший блок: проблеми безпеки: мовиться про різні види російської агресії проти України. Це не лише – питання Донбасу, а й Чорного моря.
- Другий блок: енергетична безпека.
- Третій блок: програма реформ. Акцент на антикорупційних реформах та реформах правосуддя. Проте обговорять і інші реформи інституцій.