Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена запланована на 31 серпня. Офіційне підтвердження надав Білий Дім.

Нещодавно В ОП розповіли, які угоди Україна підпише у межах візиту Зеленського до США

Про плани Байдена наступного тижня розповіла американським ЗМІ його прессекретарка.

На наступному тижні президент буде приймати президента України Зеленського в Білому домі,

– сказала прессекретарка Байдена Джен Псакі.

"Індикаторів перенесення немає"

Принаймні так майбутню зустріч в ефірі одного з телеканалів охарактеризував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що немає жодних ознак, які б свідчили про перенесення. За словами Кулеби, візит Зеленського до США погоджений на 99%.

Станом на зараз жодних індикаторів з Вашингтона про можливість перенесення візиту немає. Вчора у Вашингтоні тривала активна підготовка до візиту президента України з американської сторони,

– розповів глава МЗС.

Візит Зеленського до США