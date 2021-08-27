Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена запланована на 31 серпня. Офіційне підтвердження надав Білий Дім.
Нещодавно В ОП розповіли, які угоди Україна підпише у межах візиту Зеленського до США
Про плани Байдена наступного тижня розповіла американським ЗМІ його прессекретарка.
На наступному тижні президент буде приймати президента України Зеленського в Білому домі,
– сказала прессекретарка Байдена Джен Псакі.
"Індикаторів перенесення немає"
Принаймні так майбутню зустріч в ефірі одного з телеканалів охарактеризував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що немає жодних ознак, які б свідчили про перенесення. За словами Кулеби, візит Зеленського до США погоджений на 99%.
Станом на зараз жодних індикаторів з Вашингтона про можливість перенесення візиту немає. Вчора у Вашингтоні тривала активна підготовка до візиту президента України з американської сторони,
– розповів глава МЗС.
Візит Зеленського до США
- Візит Володимира Зеленського до США розпочнеться 28 серпня.
- За інформацією ЗМІ, президент прилетить у Чикаго, де зустрінеться з українською діаспорою для святкування Дня Незалежності України.
- Головний візит – зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена – запланована на 31 серпня.
- Опісля він полетить у Сан-Франциско: детального плану візитів у цьому місті наразі немає.
- У МЗС розповіли, що формат передбачатиме не лише зустріч делегацій, а й розмову віч-на-віч.