Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу в четвер, 19 серпня.

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Все йде за планом: 30 серпня глава української держави розпочне візит до Сполучених Штатів Америки на запрошення президента США Джо Байдена. Зустріч глав держав відбудеться 31 серпня, ми домовилися зі Сполученими Штатами для перенесення цієї дати на один день,

– сказав він.

"Зокрема через те, що формат зустрічі був розширений і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, а й зустріч віч-на-віч. Відповідно все у силі, працюємо на повну потужність", – продовжив очільник зовнішньополітичного відомства.

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Брифінг Дмитра Кулеби: дивіться відео