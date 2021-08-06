Про те, як у Сполучених Штатах готуються до візиту Зеленського розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова. Вона зазначила, що Єрмак та Кулеба провели два продуктивні дні у столиці США.

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Зустрічі з Саліваном та Блінкеном були продуктивні

Маркарова запевнила, зустрічі з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Саліваном та державним секретарем Ентоні Блінкеном були продуктивні.

Наша мета – поглиблення стратегічного партнерства України та США реальними спільними ініціативами в захисту суверенітету та територіальної цілісності, підвищенні безпеки в Україні та регіоні, збільшенні нашої військової спроможності,

– пояснила пані посол.

Також Єрмак та Кулеба зустрілись з сенаторами Джин Шахін, Крісом Мерфі, Джимом Рішем, Роджером Вікером, Бобом Менендесом, Бенджаміном Кардіним та конгресменом Бредом Шерманом. Вони ще раз окреслили спільні плани, базовані на міцній двопартійний підтримці України.

Тепер буде три тижні "тихої дипломатії"

Тепер у нас буде три тижні "тихої дипломатії", коли ми разом з американськими партнерами будемо працювати над реалізацією обговорених конкретних планів щодо зустрічі лідерів України та США. Виходимо на фінішну пряму підготовки Візиту номер 1,

– додала Маркарова.

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Зеленський відвідає США 30 серпня

Зазначимо, що президент Зеленський відвідає США 30 серпня. Запросив українського главу держави безпосередньо сам президент Джо Байден під час телефонної розмови у червні. Спочатку припускали, що зустріч відбудеться наприкінці липня – початку серпня. 21 липня Білий дім оголосив остаточну дату візиту.