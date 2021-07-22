Про це розповіла співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур. Вона наголосила, лист з проханням змінити час зустрічі уже направили главі Білого дому Джо Байдену.

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Змінити дату не так складно, – конгресменка

Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий – це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом,

– зазначила вона.

Солідарний з позицією Каптур і сенатор-республіканець Тед Круз. У твітері він написав, що президент Зеленський не зможе залучити до дискусії членів Конгресу, які виступають проти капітуляції перед "Північним потоком-2".

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Про дату візиту Зеленського стало відомо 21 липня

Зазначимо, що про дату візиту Зеленського до США стало відомо ввечері 21 липня. Відповідне оголошення з'явилось на сайті Білого дому. Президент України привітав призначення дати і наголосив, що чекає на плідну та змістовну зустріч. Пріоритетом стане обговорення стратегічного партнерства двох країн.

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