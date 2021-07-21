Деталі від Нуланд

Деталі угоди розкрила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Політикиня нагадала, що договір про транзит газу через Україну втратить чинність у 2024 році.

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Водночас Німеччина зобов'язується добиватися продовження договору щонайменше на 10 років. Окрім того, офіційний Берлін ініціюватиме санкції проти Росії, якщо вона обмежуватиме постачання газу та "використовуватиме енергію у якості зброї".

Нуланд наголосила: якби США та Німеччина не домовилися про це, Україну очікували б суттєво більші ризики, адже газопровід добудували вже на 95%.

Політикиня зауважила, що необхідно працювати, аби знизити економічну залежність України від російського газу.

США і Німеччина доклали значних зусиль, щоб допомогти диверсифікувати поставки і джерела енергії України, з конкретними сумами у доларах і євро,

– наголосила Нуланд.

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