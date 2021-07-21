Речник Держдепартаменту США відповідну заяву зробив під час інтерв'ю. Політик 21 липня перебуває з візитом в Україні.

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На даний момент, я вважаю, участь США в нормандському форматі, – це, напевно, не те, що допоможе вирішити проблему,

– заявив речник.

Він також пояснив, що проблемою є Росія. Адже вона "агресор, той, хто створює проблеми".

Дерек Шолле додав, що вони хочуть "підтримати переговорний процес і змусити Росію припинити те, що вона робить". Він також додав, що Джо Байден "чітко доніс" це до Володимира Путіна під час зустрічі.

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Речник заявив, що це буде темою майбутньої зустрічі президентів (України і США – 24 канал).

"Прокласти шлях вперед до спільної роботи над зниженням напруженості та надати Україні підтримку, яка їй потрібна, щоб захистити себе", – заявив речник.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський може зустрітися з Джо Байденом вже наприкінці липня. Глава держави розповів, що попросить у очільника США допомоги у розв'язанні питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі та у деокупації українських територій.

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