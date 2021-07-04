Спікер української делегації у ТКГ повідомив, що заступниця держсекретаря Штатів також контактувала щодо цього питання з російським представником Тристоронньої контактної групи Дмитром Козаком.

Читайте також У Німеччині заявили про необхідність перезавантажити нормандський формат

США є членом ОБСЄ, вони мають право увійти до цього формату. Питання скоріше ось про що: чи буде досягнута принципова домовленість такого характеру. Зараз в Андрія Єрмака тривають інтенсивні консультації з Вікторією Нуланд, яка призначена в США головною посадовою особою з питань України,

– сказав він.

Олексій Арестович наголосив, що про результат консультацій стане відомо лише після візиту Володимира Зеленського до Вашингтона наприкінці липня. Там президент України зустрінеться з главою США з Джо Байденом.

Пропозиції з розширення ТКГ

Речник додав, що наразі готуються пропозиції 46 американському очільнику щодо розширення Тристоронньої контактної групи. Однак, за його словами, наразі їх не можна проанонсувати, адже переговори люблять тишу.

Якщо зараз їх проанонсувати, то почнеться інформаційна протидія, дипломатична протидія. І ми можемо не отримати того результату, на який розраховуємо,

– підкреслив Олексій Арестович.

До теми Нормандський формат потребує нових гравців і зміни місця, – дипломат США

Візит Зеленського до США: коротко