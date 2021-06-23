Про це глава МЗС Німеччини повідомив під час спільного з держсекретар США брифінгу 23 червня.
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Перезавантаження нормандського формату
Гайко Маас, обговорюючи врегулювання ситуації на Донбасі з Ентоні Блінкеном, наголосив на необхідності нової динаміки нормандського формату.
Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський говорив про долучення Сполучених Штатів Америки до обговорення питання щодо Донбасу.
- водночас глава держави пропонував розширити нормандський, додавши до нього ще і Британію та Канаду.