Про це глава МЗС Німеччини повідомив під час спільного з держсекретар США брифінгу 23 червня.

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Перезавантаження нормандського формату

Гайко Маас, обговорюючи врегулювання ситуації на Донбасі з Ентоні Блінкеном, наголосив на необхідності нової динаміки нормандського формату.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський говорив про долучення Сполучених Штатів Америки до обговорення питання щодо Донбасу.