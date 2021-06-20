Голова української делегації у ТКГ Кравчук наголосив, що наразі Франції та Німеччині (членам нормандської четвірки) бракує твердості, системності та послідовності, "щоб чітко і ясно поставити Росію в ту ситуацію, в якій вона реально перебуває".
Зауважте Україна хоче, щоб нормандський саміт відбувся швидше, – Кулеба
Якщо США приєднаються, вважаю, що це буде дуже великий крок щодо врегулювання процесу. Це означатиме, що і на Мінському майданчику буде більше дипломатії, більше зусиль і більше твердих позицій, ніж зараз,
– наголосив Кравчук.
Кравчук про брак твердості "нормандської четвірки"
- Кравчук заявив, що упродовж років він жодного разу не чув, щоб президент Франції чи канцлерка Німеччини заявляли на якійсь із зустрічей, що Росія – агресор, який має піти з Донбасу та залишити окупований Крим. Водночас це давно вже потрібно зробити.
- За словами Кравчука, після зустрічі Зеленського та Джо Байдена усе змінюватиметься. Це стосуватиметься, зокрема, як Плану дій щодо членства в НАТО, так і у роботі нормандського формату.
Візит Зеленського до США: головне
- Джо Байден запросив Володимира Зеленського до США у ході телефонної розмови 7 червня.
- Візит запланований на липень. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вже заявив, що цей візит може багато змінити у відносинах між 2 країнами.
- За словами Кулеби, головною темою візиту Володимира Зеленського до Вашингтону стане залучення Штатів до процесу мирного врегулювання на Донбасі.