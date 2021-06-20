Голова української делегації у ТКГ Кравчук наголосив, що наразі Франції та Німеччині (членам нормандської четвірки) бракує твердості, системності та послідовності, "щоб чітко і ясно поставити Росію в ту ситуацію, в якій вона реально перебуває".

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Якщо США приєднаються, вважаю, що це буде дуже великий крок щодо врегулювання процесу. Це означатиме, що і на Мінському майданчику буде більше дипломатії, більше зусиль і більше твердих позицій, ніж зараз,

– наголосив Кравчук.

Кравчук про брак твердості "нормандської четвірки"

Кравчук заявив, що упродовж років він жодного разу не чув, щоб президент Франції чи канцлерка Німеччини заявляли на якійсь із зустрічей, що Росія – агресор, який має піти з Донбасу та залишити окупований Крим. Водночас це давно вже потрібно зробити.

За словами Кравчука, після зустрічі Зеленського та Джо Байдена усе змінюватиметься. Це стосуватиметься, зокрема, як Плану дій щодо членства в НАТО, так і у роботі нормандського формату.

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