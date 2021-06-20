Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что в настоящее время Франции и Германии (членам нормандской четверки) не хватает твердости, системности и последовательности, "чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится".
Заметьте Украина хочет, чтобы нормандский саммит состоялся быстрее, – Кулеба
Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг по урегулированию процесса. Это будет означать, что и на минской площадке будет больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, чем сейчас,
– подчеркнул Кравчук.
Кравчук о нехватке твердости "нормандской четверки"
- Кравчук заявил, что на протяжении лет он ни разу не слышал, чтобы президент Франции или канцлер Германии заявляли на какой-то из встреч, что Россия – агрессор, который должен уйти из Донбасса и покинуть оккупированный Крым. В то же время это давно уже нужно сделать.
- По словам Кравчука, после встречи Зеленского и Джо Байдена все будет меняться. Это будет касаться, в частности, как Плана действий по членству в НАТО, так и работы нормандского формата.
Визит Зеленского в США: главное
- Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в США в ходе телефонного разговора 7 июня.
- Визит запланирован на июль. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже заявил, что этот визит может многое изменить в отношениях между 2 странами.
- По словам Кулебы, главной темой визита Владимира Зеленского в Вашингтон станет привлечение Штатов к процессу мирного урегулирования на Донбассе.