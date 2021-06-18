Украина понимает, что нужно непосредственно поговорить с Владимиром Путиным, чтобы достичь прогресса. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

Кстати Если Германия будет действовать как с Беларусью, то Россия уберется с Донбасса, – Кулеба

Кулеба отметил, что президент Владимир Зеленский готов к двусторонней встрече с Путиным.

Отметим, ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что Путин, как и раньше, готов к встрече с Зеленским. Правда, он утверждал, будто никаких конкретных шагов по организации встречи не было.

Обратите внимание! В конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться – причем сделать это в любой точке Донбасса. Последний заявил, что встретиться готов, но не на Донбассе, а в Москве.

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