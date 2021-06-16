Москва предлагала Киеву официально заявить Совбезу ООН о том, что не устраивает в Минских соглашениях. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на саммите в Женеве.

Кстати Первые слова Путина и Байдена друг другу во время исторической встречи: видео

Если будет трезвый и прагматичный подход к выполнению Минских соглашений – хорошо. Но, как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца,

– Казак о возможном участии США.

Козак утверждает, что он якобы выступает за урегулирование конфликта.

"Когда наши европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение, потому что сейчас американцы вмешаются в процесс, мы говорим: "Добро пожаловать", – сказал политик.

Обратите внимание! Ранее Козак выступал решительно против привлечения США. Он утверждал, что "чем больше участников, тем сложнее найти решение".

Что этому предшествовало