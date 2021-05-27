В то же время глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что на самом деле Россия не собирается останавливаться. По словам политика, страна-агрессор делает все, чтобы "затормозить, остановить, заблокировать принятие конкретного решения".

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Кравчук рассказал, что Украина несколько раз подавала предложения, формулировки которых соответствуют и минскому формату, и нормандскому формату.

Но Россия отказывается. Страна агрессор настаивает на одном: стороной конфликта должны выступать оккупанты Донбасса. Кравчук напомнил, что они являются лишь механизмом в руках Кремля, а не стороной конфликта.

По словам политика, весь мир ждет, когда будут конкретные меры, чтобы Россия остановила свою "комедию".

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