Кравчук отправил "к чертовой матери" прокремлевских политиков в Украине
Леонид Кравчук считает, что политики, которые живут российской пропагандой, должны покинуть Украину. Тем, кто высказывается по методичкам "Соловьева – Киселева" – не место в Украине, как бы они ни маскировались любовью к народу.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Такое мнение глава украинской делегации в ТКГ высказал в прямом эфире программы. Высказался Кравчук так в контексте обсуждения событий Второй мировой и героических и не слишком поступков Красной армии.
Между тем Оккупанты хотят наказать 12 украинцев за "блокаду Крыма": в списке – Порошенко и Кравчук
"К чертовой матери их"
Кравчук отметил: идеологию о пагубных националистах-убийцах в России формируют "Киселев, Соловьевы, Воробьевы и другие птички". Они, по словам Кравчука, "чирикают и навязывают нам эту идеологию".
Впрочем, настоящие украинские политики не ведутся на это и не воспринимают пропаганду. Те же, кто поддерживают ее – должны уехать из Украины прочь.
Они живут идеологией кремлевской ... Им надо слушать Украину, слушать свою землю, если они хотят здесь жить. А если не хотят – то, извините, к чертовой матери из Украины. Вот мой им совет,
– сказал Кравчук.
Перед тем, как экспрессивно выразиться, Кравчук все же извинился за такой оборот.
Кравчук о Кремле и войну на Донбассе: последние высказывания
- Леонид Кравчук в последнее время стал отмечаться острыми и сатирическими заявлениями относительно агрессии России.
- Например, на полном серьезе заявил, что при необходимости с оружием пойдет защищать Украину от российского оккупанта. И готов стрелять до последнего.
- Позже, получив бурные реакции в соцсетях, он сообщил, что семья поддержала его идею. К тому же, по его словам, готовность противодействовать агрессии Кремля выразили его сын и внук.
- О возможной встрече Зеленского и Путина Кравчук отметил, что президент Украины не может ехать к президенту в Кремль. Это не допустимо и совершенно не серьезно, сказал Кравчук.
- Оправдание агрессии защитой россиян на Донбассе – это глубокая фальшь России, за которую она поплатиться, считает Кравчук.
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