Леонид Кравчук считает, что политики, которые живут российской пропагандой, должны покинуть Украину. Тем, кто высказывается по методичкам "Соловьева – Киселева" – не место в Украине, как бы они ни маскировались любовью к народу.

Такое мнение глава украинской делегации в ТКГ высказал в прямом эфире программы. Высказался Кравчук так в контексте обсуждения событий Второй мировой и героических и не слишком поступков Красной армии.

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"К чертовой матери их"

Кравчук отметил: идеологию о пагубных националистах-убийцах в России формируют "Киселев, Соловьевы, Воробьевы и другие птички". Они, по словам Кравчука, "чирикают и навязывают нам эту идеологию".

Впрочем, настоящие украинские политики не ведутся на это и не воспринимают пропаганду. Те же, кто поддерживают ее – должны уехать из Украины прочь.

Они живут идеологией кремлевской ... Им надо слушать Украину, слушать свою землю, если они хотят здесь жить. А если не хотят – то, извините, к чертовой матери из Украины. Вот мой им совет,

– сказал Кравчук.

Перед тем, как экспрессивно выразиться, Кравчук все же извинился за такой оборот.

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