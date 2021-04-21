Со мной пойдут сын и внук, – Кравчук о готовности стрелять по российским оккупантам
Леонид Кравчук ранее заявил, что при необходимости с оружием пойдет защищать Украину от российского оккупанта. Политик сообщил, что семья поддержала его идею, а готовность противодействовать агрессии Кремля выразили его сын и внук.
Источник:24 канал
О готовности защищать Украину первый президент, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал в эфире одного из телеканалов.
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Кравчук и его семья готовы оборонять Украину
По словам политика, вместе с ним противодействовать российскому агрессору готовы пойти его сын и внук.
Они готовы пойти вместе со мной. Жена уже не пойдет, потому что она не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом,
– отметил Кравчук.
Он добавил, что никаких критических замечаний относительно его позиции не было.
Что известно о предыдущем заявлении Кравчука
- Ранее политик в эфире одного из каналов заявил, что в случае полномасштабного вторжения россиян в Украину готов стрелять во врага до последнего.
- Кравчук отметил, что будет обороняться, пока руки будут держать оружие, а глаза – видеть врага.
Обострение со стороны России: коротко
- С марта Россия стягивает свои войска и технику к границе с Украиной и на территорию оккупированного Крыма.
- В Пентагоне сообщили, что сейчас российских войск у границы больше, чем в 2014 году.
- Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что численность вражеской армии возрастет до более 120 тысяч.
Расположение российских войск вблизи границы Украины / Инфографика 24 канала
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