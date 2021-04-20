Дмитрий Кулеба заявил, что примерно через неделю численность российских войск на границе с Украиной вырастет до более 120 тысяч единиц личного состава. Однако, по его словам, это не означает, что после этого страна-агрессор прекратит наращивать силы в таком количестве.

Министр иностранных дел отметил, что войска России продолжают прибывать и размещаются в непосредственной близости к границе с северо-востока, востока и юга. Об этом он сообщил во время брифинга для иностранных медиа 20 апреля.

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Российское военное наращивание, которое происходит сейчас, является еще более массовым, чем в 2014 году, что означает, что мы не можем исключать ни одного сценария,

– сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не может знать наверняка, когда Москва решит начать новый этап агрессии. Однако, по его словам, оккупанты могут быть готовы уже через несколько недель.

В то же время он добавил, что не пытается сказать, будто знает точную дату и время, когда Россия пересечет линию фронта или спровоцирует новую волну обострения, но ее "четкую военную подготовку видно отчетливо".

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба заявил, что военнослужащим Вооруженных сил Украины отдали приказ не отвечать на провокации пророссийских боевиков на Донбассе.

Стоит отметить, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта проинформировал, что Россия начала постепенно наращивать войска вблизи государственной границы Украины. Все это происходило под видом боевых учений.

Также страна-агрессор массово переправляет во временно оккупированный Крым военную технику.



Войска России у границ Украины / Инфографика 24 канала