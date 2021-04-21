Есть что сказать, – Кравчук тоже готов встретиться с Путиным
Леонид Кравчук, как и Владимир Зеленский, готов встретиться с Владимиром Путиным. Украинскому политику есть что сказать кремлевскому лидеру.
Источник:24 канал
Российская сторона сама предлагала представителям Украины встречу на Донбассе. Предложение выдвинули во время прошлой встречи политических советников нормандского формата. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
Кстати В Кремле отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе
"И здесь Владимир Зеленский использовал именно этот факт и предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса", – напомнил Кравчук.
Путин – в сложной ситуации
По словам Кравчука, после предложения Президента Украины Путин находится в сложной ситуации. Правда, пока нельзя утверждать, что встреча будет. Если в Москве откажутся, это будет означать, что Путин не поддерживает свое же российское предложение.
Но Путин всегда может сказать, что это Украина и "я в Украину на встречу не поеду",
– добавил глава украинской делегации.
Кроме того, Кравчук подытожил, что тоже готов встретиться с Путиным, потому что "есть что сказать" и ему, и кремлевским политикам.
Что этому предшествовало
- В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, так как боевики активизировались, используя прицельные обстрелы. С начала 2021 года на фронте погибли 36 украинских военных.
- Кроме того, Россия стягивает войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым.
- Зеленский рассказал, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки", а также в ТКГ обсуждали возобновление режима прекращения огня. Однако Россия это не поддерживает.
- Тогда украинский президент сказал, что готов встретиться с Путиным на фронте.
- В Кремле заявили, что Путин знает о таком предложении, но для этого, мол, нужны предпосылки.
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