Леонид Кравчук, как и Владимир Зеленский, готов встретиться с Владимиром Путиным. Украинскому политику есть что сказать кремлевскому лидеру.

Российская сторона сама предлагала представителям Украины встречу на Донбассе. Предложение выдвинули во время прошлой встречи политических советников нормандского формата. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Кстати В Кремле отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе

"И здесь Владимир Зеленский использовал именно этот факт и предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса", – напомнил Кравчук.

Путин – в сложной ситуации

По словам Кравчука, после предложения Президента Украины Путин находится в сложной ситуации. Правда, пока нельзя утверждать, что встреча будет. Если в Москве откажутся, это будет означать, что Путин не поддерживает свое же российское предложение.

Но Путин всегда может сказать, что это Украина и "я в Украину на встречу не поеду",

– добавил глава украинской делегации.

Кроме того, Кравчук подытожил, что тоже готов встретиться с Путиным, потому что "есть что сказать" и ему, и кремлевским политикам.

Что этому предшествовало

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, так как боевики активизировались, используя прицельные обстрелы. С начала 2021 года на фронте погибли 36 украинских военных.

Кроме того, Россия стягивает войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым.

Зеленский рассказал, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки", а также в ТКГ обсуждали возобновление режима прекращения огня. Однако Россия это не поддерживает.

Тогда украинский президент сказал, что готов встретиться с Путиным на фронте.

В Кремле заявили, что Путин знает о таком предложении, но для этого, мол, нужны предпосылки.



Войска России у границы / Инфографика 24 канала