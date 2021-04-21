Представитель президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече политиков на Донбассе. Он заявил, что Владимир Путин знает о такой инициативе.

Как отреагировали в Кремле

Пресс-секретарь заявил, что для встречи должны быть определенные предпосылки. Впрочем он не указал, какие именно.

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Путину доложили об идее Зеленского о встрече на Донбассе, но нет уверенности, ознакомился ли он с ней, из-за подготовки к посланию и рабочих встреч,

– заявил Песков.

Он добавил, что официальных запросов о встрече с Путиным Зеленский не предоставлял.

Что говорил Зеленский

Украинский президент рассказал, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки", а также в ТКГ обсуждали восстановление режима прекращения огня. Впрочем Россия отказалась поддержать такую ​​инициативу.

Зеленский отметил, что тогда прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы лучше понять ситуацию. Политик подчеркнул, что бывает на фронте ежемесячно, поэтому готов там встретиться с Путиным.

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Расположение российских войск возле границы Украины / Инфографика 24 канала