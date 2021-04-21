В Кремле отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе
Представитель президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече политиков на Донбассе. Он заявил, что Владимир Путин знает о такой инициативе.
Источник:телеграм Klymenko Time
Как отреагировали в Кремле
Пресс-секретарь заявил, что для встречи должны быть определенные предпосылки. Впрочем он не указал, какие именно.
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Путину доложили об идее Зеленского о встрече на Донбассе, но нет уверенности, ознакомился ли он с ней, из-за подготовки к посланию и рабочих встреч,
– заявил Песков.
Он добавил, что официальных запросов о встрече с Путиным Зеленский не предоставлял.
Что говорил Зеленский
Украинский президент рассказал, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки", а также в ТКГ обсуждали восстановление режима прекращения огня. Впрочем Россия отказалась поддержать такую инициативу.
Зеленский отметил, что тогда прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы лучше понять ситуацию. Политик подчеркнул, что бывает на фронте ежемесячно, поэтому готов там встретиться с Путиным.
Главное об обострении на Донбассе
- С марта Россия стягивает свои войска к границе Украины. По данным разведки, она может попытаться продвинуться вглубь нашего государства.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в Крыму. В то же время в Пентагоне отметили, что количество оружия оккупанта точно больше, чем в 2014 году.
Расположение российских войск возле границы Украины / Инфографика 24 канала
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