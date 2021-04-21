Речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію українського лідера Володимира Зеленського щодо зустрічі політиків на Донбасі. Він заявив, що Володимир Путін знає про таку ініціативу.

Як відреагували у Кремлі

Прессекретар заявив, що для зустрічі мають бути певні передумови. Втім він не вказав, які саме.

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Путіну доповіли про ідею Зеленського щодо зустрічі на Донбасі, але немає впевненості, чи ознайомився він з нею, через підготовку до послання і робочих зустрічей,

– заявив Пєсков.

Він додав, що офіційних запитів щодо зустрічі з Путіним Зеленський не надавав.

Що казав Зеленський

Український президент розповів, що 19 і 20 квітня під час засідань радників лідерів країн "нормандської четвірки", а також у ТКГ обговорювали відновлення режиму припинення вогню. Втім Росія відмовилася підтримати таку ініціативу.

Зеленський наголосив, що тоді прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, аби найкраще зрозуміти ситуацію. Політик підкреслив, що буває на фронті щомісяця, тому готовий там зустрітися з Путіним.

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Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу