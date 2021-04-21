Повномасштабний наступ Росії на територію України є політичним самогубством для Володимира Путіна. Зокрема, у Кремля немає для цього сил та засобів.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що розвідка інших країн також не бачить критичного накопичення російських військ для повномасштабного вторгнення. Як він зауважив, поблизу українських кордонів немає й скупчення ударного угруповання.

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Якою була мета Росії

За словами Жданова, Росія переміщувала 2 військові частини для того, щоб в Україні виникла паніка. Він припустив, що це було демонстраційною поведінкою, аби показати свою силу.

Для Путіна є політичним самогубством розв'язати сьогодні відкриту війну проти України,

– наголосив експерт.

Однак він зазначив, що єдиним місцем, де Росія наразі безкарно веде проти української держави війну, є окремі райони Донбасу.

Чи відкриє Кремль другий фронт

Військовий експерт зауважив, що російські бойовики не відкриватимуть фронт зі сторони окупованого Криму. Як розповів Жданов, на здійснення масштабної морської десантної операції в Росії немає сил та засобів.

Зважаючи на це, особливої загрози там не існує, адже Україна може відбити таку вірогідність.

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"Наразі будь-які дії російського солдата чи з білоруського кордону, чи з російського, чи з Криму в бік України – це війна", – наголосив Жданов.

Експерт також зазначив, що в разі нападу світ буде змушений розірвати всі стосунки з країною-агресором, яка розв'язала війну на європейському континенті.

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Загострення на Донбасі: коротко